E’ un Rocky Balboa d’eccezione quello interpretato dal ristoratore piacentino Matteo Castignoli in un video diventato virale sui social network. Corre lungo via XX Settembre, a Piacenza, sale sul sagrato del Duomo e salta con coppa e salame al collo: “Lo faccio per promuovere le eccellenze del nostro territorio con un sorriso”. Obiettivo riuscito: il filmato ha raggiunto centinaia di piacentini in poche ore.