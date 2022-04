Caos toponomastica nelle campagne di Fiorenzuola, Comune al lavoro

Istruzioni o note per il corriere che deve consegnare un pacco a Baselicaduce, frazione di Fiorenzuola: “Prima, seconda o terza casa dopo la trattoria Baracchino”, “dopo la chiesa, la prima abitazione sulla sinistra”, “Impostare sul navigatore strada provinciale per Busseto per trovare il civico”, “dopo la porcilaia avanti 100 metri”. È ufficiale, gli abitanti della frazione Baselica non dovranno più ingegnarsi con “note al corriere” ma basterà indicare il nome di una via. Al Comune di Fiorenzuola infatti, si sono messi all’opera, insieme, l’ufficio dei lavori pubblici, quello dell’urbanistica, dell’anagrafe e dello sviluppo economico, per un lavoro di «puntualizzazione e miglior identificazione della toponomastica extraurbana, quindi delle frazioni di Baselica, San Protaso e case sparse» dice il sindaco Romeo Gandolfi.

