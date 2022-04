Ciclista investito sulla rotonda di Borgo Faxhall. Non è in pericolo di vita

Nella tarda serata di ieri un ciclista è stato investito da un veicolo nei pressi della rotonda di Borgo FaxHall, di fronte alla stazione di Piacenza. In seguito all’impatto con l’auto, l’uomo è caduto per terra colpendo l’asfalto con la testa.

Sul posto sono accorsi un equipaggio della Croce rossa e l’automedica. Con loro anche gli agenti della polizia locale. Il ciclista è stato trasportato al pronto soccorso dove è stato ricoverato per trauma cranico. Non è in pericolo di vita.