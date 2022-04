Con un clic ecco i parcheggi liberi in città: 310 posti auto dotati di sensori intelligenti

Basta un clic per scoprire i posti auto liberi in città. E’ la novità presentata stamattina dall’amministrazione comunale di Piacenza nell’ex chiesa del Carmine: 310 posteggi, in particolare nelle zone del centro storico, dotati di sensori intelligenti. Al via, dunque, la sperimentazione del progetto: attraverso l’app “Piacenza” è possibile monitorare in tempo reale, sul proprio telefonino, la disponibilità degli spazi di sosta. “Così si dà una risposta concreta a chi ha l’esigenza quotidiana di trovare un parcheggio in tempi rapidi nei punti nevralgici di Piacenza”, spiega il sindaco Patrizia Barbieri, insieme al presidente di Lepida Alfredo Peri, il vicesindaco e assessore all’innovazione Elena Baio e il responsabile dello staff del direttore generale del Comune Giuseppe Morsia.

A pieno regime, saranno complessivamente 310 i posti auto interessati, di cui 123 – collocati in centro – per le persone con disabilità. Per quanto riguarda gli altri, accessibili a tutti, si tratta di 43 posti in largo Brigata, nei pressi di piazza Cittadella e palazzo Farnese, mentre i restanti 144 sono a servizio dell’ospedale in via XXI Aprile. “Per questi ultimi – chiarisce il sindaco Barbieri – i sensori sono già collocati, ma l’attivazione vera e propria avverrà nei prossimi due mesi per consentire lavori su pavimentazione e segnaletica, che permetteranno di migliorare e ottimizzare il sistema di rilevazione della sosta”.

Il costo per le casse comunali è di circa 100 mila euro, compresi i sensori, l’intervento sull’app “Piacenza” e l’installazione della rete tecnologica.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: