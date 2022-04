La Festa della Liberazione torna in piazza Cavalli. Ospite Pier Luigi Bersani

Dopo due anni di Covid, il 25 aprile torna in piazza Cavalli. Fra i relatori ci sarà anche Pier Luigi Bersani, presidente dell’istituto di Storia contemporanea di Piacenza e deputato alla Camera per Liberi e uguali. La decisione è stata presa sabato 2 aprile nel corso di un incontro avvenuto in Comune e al quale era presente il presidente dell’Anpi provinciale Romano Repetti.

