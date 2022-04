Violento tamponamento al semaforo di Niviano, strada temporaneamente chiusa

Violento tamponamento attorno alle 19.30 lungo la Statale 45, all’altezza del semaforo di Niviano.

A scontrarsi, per cause da accertare, due Subaru che procedevano in direzione Rivergaro. L’impatto è stato molto forte, ad avere la peggio la donna che guidava la seconda vettura, che ha centrato quella che la precedeva: per la conducente un forte trauma alla schiena e al collo, ma per fortuna pare nulla di grave.

Illeso, grande spavento a parte, l’uomo alla guida della prima auto.

Sul posto, i vigili del fuoco, i sanitari della Pubblica assistenza Valnure di Rivergaro e i carabinieri, per i rilievi.

La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà