Anziana colpita da malore salvata grazie al telecomando di emergenza sanitaria

Una anziana è stata colta da malore nella sua abitazione in zona Farnesina, nella prima mattinata di mercoledì 6 aprile. Fortunatamente la donna è riuscita ad inviare la richiesta alla centrale operativa Sicuritalia Ivri, tramite il pulsante del telecomando di Emergenza sanitaria che tiene sempre a portata di mano.

Le guardie giurate intervenute sul posto hanno confermato la necessità dell’intervento del 118. I sanitari, giunti in poco tempo, hanno trasportato l’anziana presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Piacenza per le cure del caso.

