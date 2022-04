Campremoldo Sopra, preoccupa la condizione del Luretta: “Argine malmesso”

Una pietraia disordinata invasa dalla vegetazione, alberi abbattuti caduti dalle rive, argini malmessi e, in occasione delle sempre più frequenti secche, diventa difficile anche capire il confine dell’alveo dove di solito scorre l’acqua. Ecco cosa si trova in mezzo al torrente Luretta nella zona di Campremoldo Sopra dove l’abbandono del corso d’acqua fa preoccupare i residenti nel timore di esondazioni: nei giorni scorsi, dopo un sopralluogo della Regione, c’è la prima rassicurazione che l’alveo sarà presto ripulito in autunno.

Non serve troppo impegno per verificare le condizioni del Luretta in località Lussino, quasi al confine con territorio di Agazzano. Basta affacciarsi dal ponte della strada comunale delle Lische, a Campremoldo Sopra, per notare lo stato di disordine in cui versa l’alveo. Per avere un quadro più dettagliato, nei giorni scorsi si è svolto un sopralluogo all’interno dell’alveo da parte di Daniele Perazzi dell’Agenzia regionale di Protezione Civile con il sindaco Patrizia Calza. Con loro c’erano anche gli abitanti della zona che per primi hanno segnalato al Comune le condizioni del torrente: Cesare Chiesa, Fernando Timoni e Domenico Libè. La preoccupazione più grossa segnalata durante questo sopralluogo è stato l’aumento del livello del greto, a causa degli ammassi pietrosi accumulati in molto tempo.