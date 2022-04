“Exploding News”: il giornale scolastico di Sant’Antonio sbarca anche sul web

Non più solo cartaceo. Il giornale della scuola elementare di Sant’Antonio sbarca anche in rete. Si chiama “Exploding News” e lo presentano con orgoglio gli studenti della classe quinta che ci ha lavorato: ad aiutarli sono state le maestre Elisa Regè ed Elisa Cornelli. “Le notizie scoppiettanti di cui avevi bisogno” recita il sottotitolo del giornale che, nella versione online, presenta articoli di attualità, storia, scienze, interviste fatte ai compagni di classe e indagini statistiche. Non mancano inoltre consigli sui luoghi della provincia da visitare e racconti di viaggi compiuti dagli alunni con le famiglie.

“Per la prima volta i ragazzi si sono dedicati alla realizzazione di un giornalino digitale – spiegano le maestre – in tutto sono ventuno, si sono ritrovati a lavorare in piccoli gruppi, organizzando le ricerche in rete e cercando di incrociare diverse materie negli argomenti trattati”.