Fibrosi cistica, a Piacenza 24 pazienti in cura. “La ricerca sta dando i suoi frutti”

La fibrosi cistica è una malattia genetica ereditaria, cronica ed evolutiva, per la quale ancora non esiste cura risolutiva. In provincia di Piacenza sono 24 i pazienti seguiti dal Centro Fc di Parma, polo di riferimento di tutta l’area emiliana. Tra loro anche Edoardo Boselli, segretario Lifc Emilia Romagna (Lega italiana fibrosi cistica).

“I risultati della ricerca – ha spiegato Boselli durante l’assemblea annuale dell’associazione – iniziano finalmente a vedersi. Posso testimoniarlo in prima persona, grazie al nuovo farmaco modulatore Kaftrio, che da settembre mi ha letteralmente cambiato la vita. Come me, anche altri pazienti hanno avuto la possibilità di ottenere una seconda ‘rinascita’. Partiamo dal presupposto che la fibrosi cistica è una malattia che ti colpisce a 360°, non solo a livello fisico ma soprattutto a livello mentale. L’avvento di questo farmaco ha cambiato le abitudini e l’approccio stesso alla malattia: l’aspettativa di vita del paziente sale e questo lo definirei un miracolo, uno scenario impensabile sino a poco tempo fa”.

Tra le notizie positive emerse durante l’assemblea di Lifc Emilia Romagna il numero di ricoveri molto più basso rispetto agli ultimi anni derivato dall’utilizzo dei nuovi farmaci modulatori – come sottolineato precedentemente da Boselli – messi a disposizione da Ema e Aifa. “Questi farmaci – si legge in una nota di Lifc – risultano prescrivibili e altamente efficaci per un elevato numero di tipologie di mutazioni di fibrosi cistica. Rimane ancora un 30% di pazienti, non idonei all’assunzione di questi medicinali e anche per loro la ricerca deve proseguire”.

A livello di numeri, sono 179 i pazienti seguiti dal Centro Fc della città ducale: 45 residenti in provincia di Parma, 48 in provincia di Reggio Emilia, 14 in provincia di Bologna, 17 in provincia di Modena, 24 in provincia di Piacenza. I restanti sono residenti nelle province limitrofe di Mantova, Cremona e Brescia oppure in altre regioni d’Italia. (dati 2021).