Il Pd: “Gossolengo non ha le caratteristiche per ospitare un comparto logistico”

“Gossolengo non ha le caratteristiche per poter ospitare un comparto logistico, perché zona non strategica come collocazione geografica, lontana dagli snodi autostradali e ferroviari, e non adatta per conformazione territoriale”.

Recita così una nota diffusa dal Circolo PD di Gossolengo, che nei giorni scorsi si è riunito nella biblioteca comunale: un incontro al quale hanno preso parte cittadini, ambientalisti e professionisti.

“Abbiamo voluto approfondire anche dal punto di vista tecnico un tema caldo a Gossolengo – ha sottolineato in apertura il segretario locale Nicolò Sorrenti – partendo da una visione ampia e di prospettiva”.

Ospiti della serata l’architetto ed urbanista Gian Paolo Passoni, il manager Carlo Merli, il segretario provinciale del Pd Carlo Berra.

Sull’utilizzo del termine “logistica” si è soffermato l’architetto Passoni. “Solo attraverso indagini pluridisciplinari che tengano conto dei requisiti ambientali e di localizzazione territoriale – ha affermato- sarà possibile governare un settore in crescita” .

Merli ha invece affermato che la logistica “non è solo magazzino, ma una parte importante del sistema produttivo che non può essere collocata ovunque, a prescindere da importanti collegamenti sia su strada che su ferrovia. Piacenza ha una posizione strategica – prosegue la nota – ma ha bisogno di regole chiare in “rete” tra i vari soggetti, per evitare caporalato, sfruttamento e speculazioni. A seguito della pandemia oggi assistiamo al rientro a casa delle aziende che avevano delocalizzato gli stabilimenti all’estero per convenienza economica – ha sottolineato -. Occorre sfruttare questi fenomeni , partendo da amministratori illuminati, con idee chiare, che guardino alla qualità del lavoro ed alla regolarità dei contratti”.