Giunta Barbieri, opuscolo di fine mandato: spesa da 40mila euro

Arriveranno nei prossimi giorni, nelle cassette delle lettere dei piacentini, gli opuscoli realizzati dall’amministrazione Barbieri in cui viene fatto il punto sulle cose realizzate e le decisioni prese nel corso dei cinque anni trascorsi al Governo della città. Si tratta del bilancio sociale di mandato, il documento nel quale l’amministrazione riferisce, a beneficio di tutti i suoi interlocutori privati e pubblici, le scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse utilizzate e descrivendo i suoi processi decisionali ed operativi. E’ un’incombenza prevista dalla legge che, tuttavia, puntualmente provoca polemiche politiche. La spesa ammonta a 40mila euro e sono stati stampati 50mila opuscoli.

In passato questa iniziativa ha provocato vibranti polemiche. Nel 2007, ad esempio, fu Massimo Trespidi, allora in Forza Italia, ad attaccare l’ex sindaco Roberto Reggi per l’opuscolo di 80 pagine costato 58mila euro. Copione che si replicò nel 2010 con Carlo Mazza che criticò la decisione ancora di Reggi (secondo mandato) di spendere 70mila euro per realizzare un volume di metà mandato.

