Pasticciere crea cioccolatini con i colori dell’Ucraina per aiutare i profughi

I colori dei cioccolatini che ha creato lasciano poco spazio all’immaginazione. Marco Pagani, giovane maestro pasticciere piacentino, ha pensato di utilizzare le sue capacità professionali per aiutare i rifugiati ucraini che sono arrivati sul nostro territorio. Pagani ha infatti preparato 50 piccole scatole di cioccolatini (cioccolato fondente con diverse farciture), ricoperti dei colori giallo e blu, che venderà a prezzo maggiorato e devolverà l’intera somma alle famiglie in arrivo dall’Ucraina appoggiandosi per la donazione alla Pubblica Assistenza Croce Bianca Piacenza che è parte attiva al centro di smistamento degli aiuti insieme ad Anpas in piazza Cittadella, a Piacenza. Le scatole della solidarietà sono già disponibili fino ad esaurimento nella pasticceria Pagani di Piacenza.

