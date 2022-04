Tasso alcolemico quattro volte il limite: due patenti ritirate e un’auto sequestrata

Due patenti ritirate per guida con tasso alcolemico superiore di quattro volte il limite. E’ il bilancio dei controlli effettuati sulle strade dalla polizia locale dell’Unione Valnure Valchero negli ultimi giorni. Uno dei due veicoli, di proprietà del conducente, è stato posto sotto sequestro.

Per uno dei due casi è stata significativa la segnalazione da parte di un cittadino, che aveva notato un’auto che procedeva a zig zag sulla provinciale 6 a Carpaneto.

Inoltre, in seguito all’entrata in vigore della nuova regolamentazione per veicoli stranieri utilizzati da aziende italiane, gli agenti hanno effettuato il fermo amministrativo per documentazione non conforme di un veicolo di società italiana con targa straniera.