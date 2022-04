Tutto esaurito a Grazzano Visconti al Torneo Biscione, gara di arcieria storica

Inizia con il sold out il calendario degli eventi della Proloco di Grazzano Visconti. La diciottesima edizione del Torneo de lo Biscione, gara di arcieria storica, ha fatto il pieno di partecipanti. Tutto esaurito anche per il secondo appuntamento in programma, domenica 24 aprile, con la giornata dedicata ad Harry Potter, cui sono iscritti 1200 bambini che parteciperanno ai laboratori di animazione nel borgo.

Gli arcieri, in costume medievale, provenienti da diverse città del nord Italia, si sono sfidati in diverse postazioni allestite tra il borgo e il parco del castello per ottenere il titolo di migliore tiratore.

I visitatori del borgo hanno potuto ammirare la maestria degli arcieri ed immergersi in un’atmosfera medievale grazie ai combattimenti di spade messi in atto da gruppi di duellanti e nell’accampamento di arti e mestieri in Corte Vecchia, dove hanno trovato posto i tessitori, i fabbri, gli erboristi, gli armaioli. Il 29 maggio tornerà poi, dopo tre anni di sospensione (un per maltempo e due causa Covid), anche il Corteo Storico che ha sempre richiamato migliaia di visitatori.