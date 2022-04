Il congresso MediCodogno: “Solo un terzo dei medici di famiglia sa usare l’ecografo”

Non più di un terzo dei medici di famiglia sa utilizzare l’ecografo e ne ha uno portatile nell’ambulatorio. Così come non in tutti i reparti ospedalieri viene utilizzato nella quotidianità. Ecco perché diviene importante una sensibilizzazione tra medici, soprattutto di medicina interna.

Sono alcuni dei punti fermi emersi nel congresso che si è aperto ieri mattina a Codogno nell’ex ospedale Soave – con i saluti del sindaco Francesco Passerini e il direttore generale della Asst di Lodi, Salvatore Gioia – e che terminerà questo pomeriggio. Ad inventarsi MediCodogno – il titolo dell’evento – il primario di medicina dell’ospedale locale, Francesco Giangregorio, assieme al suo staff.

