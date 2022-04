Addio a Cristiano Dan. Giornalista e scrittore, pilastro del Psiup di Piacenza

“Non avevo mai conosciuto un socialista in carne e ossa, ma mi ero in qualche modo convinto di esserlo”. Si può iniziare da qui, dal racconto dei suoi esordi politici che Cristiano Dan fece al giornalista Mauro Molinaroli e che poi venne pubblicato da Libertà nel 2008. Definire Dan ora, che è improvvisamente scomparso a 78 anni, non è facile: se ci si attiene al mero dato biografico, si potrà dire che è stato uno dei pilastri dello Psiup di Piacenza di cui fu segretario cittadino mentre Nuccio Tirelli guidava il partito a livello provinciale; un intellettuale appassionato, un trotzkista che poi abbandonò il partito militando comunque nella IV Internazionale, un giornalista e scrittore che ha lavorato per Panorama e poi in un mensile del gruppo del Corriere della Sera e poi ancora impegnato come direttore editoriale in una rivista di solidarietà dedicata al Centro America. Lì lavorava fianco a fianco anche la moglie Alice Fontanella, che Dan lascia insieme ai fratelli Stefano, Manuela e Monica: da oltre cinquant’anni si era trasferito a Milano e lì in forma privata si terranno i funerali.

I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI