“Attenzione ai bocconi avvelenati”. Ordinanza del comune di Gossolengo

“Attenzione ai bocconi avvelenati nell’area verde di via Primo Maggio”. Dopo un caso di avvelenamento accaduto nei giorni scorsi, è il comune di Gossolengo ad attivarsi contro una pratica purtroppo assai diffusa, con un’ordinanza nella speranza di evitare nuovi casi di ingestioni pericolose.

Nell’ordinanza sindacale, si invita i padroni di cani a frequentare l’area verde pubblica di via Primo Maggio tenendo i cani al guinzaglio, possibilmente muniti di museruola per evitare l’ingestione casuale di bocconi killer; cani e gatti non potranno inoltre uscire liberamente dalle abitazioni della zona o vagare sul territorio.

Chiunque trovi un animale morto o materiale “sospetto” che possa contenere sostanze tossiche o nocive, deve segnalarlo subito alle forze dell’ordine o al servizio Affari generali del Comune al numero 0523-770733. Saranno posizionati in zona cartelli di allerta e si sta organizzando una bonifica sanitaria del luogo, mentre partirà un’indagine per verificare eventuali comportamenti illeciti. Non sono infrequenti, infatti, i casi di “polpette avvelenate” o di uccisione di animali indesiderati tramite l’abbandono volontario di esche tossiche che però possono essere dannose anche per bambini e per chiunque frequenti le aree verdi.