Castel San Giovanni: anziano investito mentre attraversa la strada. E’ grave

Sono molto gravi le condizioni di un anziano che stamattina, 9 aprile, in via Allende a Castel San Giovanni è stato urtato da un camioncino mentre attraversava la strada. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri di Borgonovo. Sul posto sono intervenuti i volontari e i sanitari della Pubblica Assistenza di Castel San Giovanni e un’autoinfermieristica. L’uomo è stato portato via dall’eliambulanza di Parma.

