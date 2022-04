“Famiglia affianca famiglia”: il progetto di volontariato è partito a Podenzano

E’ partito anche a Podenzano il progetto “Famiglia affianca famiglia”, una forma di volontariato attraverso cui la collettività, in tutte le sue forme (nuclei familiari e singole persone) ha la possibilità di mettersi a fianco di famiglie che si trovano a vivere un momento di difficoltà nella gestione della quotidianità con i figli, per aiutarla e risolvere la situazione prima che si debba ricorrere ai servizi sociali.

Lo promuove l’Associazione Genitori di Podenzano in collaborazione con il Comune e “Dalla parte dei bambini”, associazione piacentina da cui è nato il progetto “Famiglia affianca Famiglia”, tre soggetti che fanno parte della Rete Famiglie Risorsa coordinata da Lumen.

Per sensibilizzare all’argomento e farlo conoscere, l’associazione Genitori di Podenzano ha lanciato la campagna “Qr code” affiggendo in alcuni punti del paese locandine che riportano un qr code: scansionandolo con il telefonino, rimanderà a contenuti multimediali che spiegheranno il concetto di affiancamento familiare. Un incontro informativo si è tenuto nei giorni scorsi nell’auditorium comunale e un secondo è in programma nel mese di maggio aperto a tutti gli interessati, comprese le associazioni del paese. Sul progetto “Famiglia affianca famiglia” si possono reperire informazioni su www.affiancafamiglia.org e presso l’assessorato alle politiche sociali del Comune di Podenzano.