“Gli agricoltori si riprendono la città”: inaugura il mercato coperto di Campagna Amica

Inaugurato oggi, 9 aprile, il nuovo mercato coperto di “Campagna amica” in via Farnesiana 17 a Piacenza. Una piccola cittadella commerciale – promossa da Coldiretti – dedicata all’identità enogastronomica del nostro territorio. Sono oltre venti, in questa prima fase, le aziende agricole che propongono i propri prodotti biologici: si passa dalle fragole di Fiorenzuola al tartufo di Vernasca, dalle verdure delle vallate al vino tipico, fino al gelato al gusto di Gutturnio, o persino alle patatine fritte di Groppallo.

“È una scommessa vinta – interviene Roberto Gallizioli, direttore provinciale di Coldiretti – gli agricoltori si riprendono la città, attraverso un mercato coperto che mette al centro la qualità delle materie prime”.

L’attività è aperta tutti i fine settimana: il venerdì dalle 16 alle 21, il sabato e la domenica dalle 8 alle 14.30.