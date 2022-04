La squadra VoltWay della Val Tidone nella finale mondiale di robotica a Sydney

La squadra The VoltWay composta da ragazze e ragazzi del Polo superiore Volta della Val Tidone gareggeranno per la finale mondiale di robotica che si terrà a Sydney, in Australia tra il 3 e il 5 giugno. “Noi – dicono gli allievi dell’Istituto tecnico Volta di Borgonovo e del liceo di Castel San Giovanni – ci collegheremo da remoto, da una postazione che allestiremo qui, nella nostra scuola”.

La loro squadra ha anche un altro primato. È una delle più “rosa” tra quelle che gareggiano in settori – quali robotica e logistica – solitamente ritenuti appannaggio dei compagni maschi. The VoltWay è infatti composta da cinque ragazze e cinque ragazze. “Nelle altre squadre – dicono Asia, Debora, Damaris, Raimona, Elena che – sono quasi tutti maschi. Noi non ci sentiamo fuori posto, anzi tutt’altro”. La componente maschile di The VoltWay è composta da Filippo, Leonardo, Pietro, Andrei e Adam. Insieme hanno progettato il robottino Jupiter, in grado di svolgere una serie di funzioni legate alla logistica e al carico dei pesi. I dieci studenti del Polo Volta hanno lavorato insieme ai professori Simona Corsini, Angelo Maggi, Elena Bisi e Alberto Massocchi.