Pezzi unici e da collezione: comprare e scambiare vinili alla “Fiera del Disco”

Il vinile è tornato prepotentemente alla ribalta e anche le nuove generazioni si approcciano a questo mondo con curiosità e voglia di scoperta. Con il passare degli anni, infatti, le fiere sono diventate dei veri e propri contenitori di cultura musicale: dibattiti, concerti, collaborazioni con le scuole e le istituzioni per un viaggio, fisico e virtuale, che attraversa tutta l’Italia da nord a sud, con un unico filo conduttore: conservare e promuovere la cultura musicale.

Un appuntamento da non perdere quello del 9 e 10 aprile con “La fiera del Disco”, una due giorni dedicata a tutti gli amanti dei dischi in vinile che si terrà nell’area del parcheggio esterna al Centro Gotico. L’evento organizzato in collaborazione con il team di Ernyaldisko e i suoi espositori, offrirà una selezione di vinili usati, pezzi unici e da collezione da comprare e scambiare.

La fiera del disco non sarà un semplice mercatino, perché gli espositori non sono venditori ma professionisti col comune denominatore della passione, selezionati accuratamente per offrire al visitatore un’esperienza completa che spazia attraverso tutti i generi musicali e la storia della musica nella sua interezza, dagli anni ’50 ad oggi.