Un murales per l’Emporio Solidale, bambini e volontari insieme per dipingerlo

Lavori speciali in corso all’Emporio Solidale di via I Maggio, a Piacenza: tra venerdì 8 e sabato 9 aprile, i volontari della struttura, gli esperti Giulia e Lucas del team “Unpodicolores”, i bambini e ragazzi seguiti dall’associazione Aquilone – promotrice dell’iniziativa – nell’ambito dei servizi di sostegno domiciliare, hanno realizzato un murales, progettato insieme a partire dalle parole chiave che meglio descrivono, secondo loro, l’attività dell’Emporio.

Anche l’assessore Federica Sgorbati ha fatto visita al “cantiere artistico”, per toccare con mano l’evolversi di un’opera che ha forte valenza comunicativa e simbolica: “Come ci hanno spiegato gli organizzatori de l’Aquilone – commenta – i giovani coinvolti in questo progetto conoscono molto bene la realtà dell’Emporio Solidale, perché vi svolgono da tempo attività di volontariato sociale, nell’ambito dei progetti educativi domiciliari che l’associazione porta avanti d’intesa con i Servizi Sociali comunali. Proprio per questo, oltre a portare un tocco di colore che fa sempre bene allo sguardo e all’anima, il murales esprime il ruolo sempre più incisivo e solido dell’Emporio attraverso lo sguardo dei ragazzi”.