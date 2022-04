Al canile cittadino 26 pitbull e 10 cani “morsicatori”: “Nessuno li vuole adottare”

Sono stati tanti i piacentini che hanno raccolto l’invito di andare “A spasso con i cani del canile municipale”. Nella mattinata, infatti, nella struttura di via Bubba si è svolta la manifestazione dedicata agli amici a 4 zampe ospiti del canile.

“In tutto sono 72 – spiega la veterinaria Elena Castelli – di cui 26 sono pitbull che arrivano da noi sia in seguito a sequestri sia per rinunce di proprietà”.

Due esemplari di pitbull, Nikita e Grugno, hanno partecipato alla passeggiata condotta dall’educatore Marco Sanna: “Parlare di cani pericolosi non è esatto – spiega – sono cani energici, che hanno determinate necessità e carattere. Molti oggi li prendono come se fosse una moda e poi si rendono conto che sono difficili da gestire”.

Purtroppo per loro una volta portati in canile difficilmente vengono adottati. E lo stesso accade anche per i 10 cani morsicatori rentrati in canile dall’inizio dell’anno: “Un percorso rieducativo è sempre possibile – fa notare Castelli – ma certo non è facilissimo”.

L’iniziativa della passeggiata comunque ha riscosso successo: a partecipare sono stati anche il vicesindaco Elena Baio e l’assessore Luca Zandonella.