Cade e si rompe una gamba sui monti di Pianello: donna soccorsa con l’elicottero

Escursionista cade e si rompe una gamba. E’ accaduto nel pomeriggio sul sentiero 211 presso la frazione Chiarone di Pianello.

A cadere una donna di 56 anni residente a Rivergaro, che stava compiendo un escursione con altre tre persone.

Sono stati subito chiamati i soccorsi e sul posto sono sopraggiunte squadre di volontari del Soccorso alpino, due squadre dei vigili del fuoco, il personale medico e sanitario della Pubblica assistenza Valtidone e l’eliambulanza di Pavullo dalla provincia di Modena.

Vista la posizione impervia per un veicolo di soccorso, è stato utilizzato il verricello per trasportare la ferita sull’eliambulanza, che ha provveduto al trasporto all’ospedale. Fortunatamente le condizioni dell’escursionista non hanno suscitato preoccupazione fra i medici.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà