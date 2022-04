“Dieci anni fa ho ricevuto una nuova vita”. Il racconto del trapianto e della rinascita

Abbiamo raccontato una storia di trapianto e di amore: il midollo osseo donato da una mamma per salvare il figlio malato di leucemia. Oggi arriva la toccante testimonianza di una lettrice che ricorda ogni giorno il gesto di solidarietà che le ha consentito, dieci anni fa di avere una nuova vita.

“Quando ti chiameranno sarai irraggiungibile!” I miei figli me lo dicevano sempre quando dimenticavo il cellulare da qualche parte o lo lasciavo silenzioso anche all’uscita della scuola! In effetti quella sera del venerdì santo io ero in chiesa… ovviamente senza il telefono che mi venne poi portato di corsa da mia figlia. Sono trascorsi 10 anni da quella fatidica e rocambolesca telefonata con la quale mi venne comunicato che probabilmente c’era un donatore compatibile con me”.

