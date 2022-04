Dopo due anni di assenza è tornata la “Castello Run”: tutto esaurito

Tutti ai nastri di partenza per la “Castello Run”. Dopo due anni di assenza Castel San Giovanni é tornata ad ospitare la manifestazione podistica erede della Stracastello. All’invito a partecipare hanno risposto 80 agonisti che si sono presentati sul tappeto rosso, in piazza XX Settembre, per sfidarsi lungo i percorsi di 5 e 10 chilometri. Ma la Castello Run, organizzata da Atletica Piacenza, é stata anche una grande festa per bambini famiglie, ragazzi diversamente abili che hanno potuto camminare lungo i percorsi a loro dedicati. Oltre agli agonisti hanno infatti indossato tuta e scarpe da ginnastica un centinaio di bimbi con mamme e papà al seguito, più altrettanti adulti non agonisti.

