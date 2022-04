“Digitale Bene Comune” al via: tutti coinvolti, si realizzano i progetti più votati

Ha preso il via il percorso “Digitale Bene Comune”, il primo bilancio partecipativo dell’Unione Val Nure Val Chero, interamente dedicato all’innovazione digitale del territorio. Da aprile a ottobre 2022 cittadini, associazioni, istituzioni dei cinque Comuni dell’Unione (Podenzano, San Giorgio, Carpaneto, Gropparello e Vigolzone) potranno proporre, co-progettare e votare idee di innovazione digitale del territorio. I progetti più votati saranno realizzati grazie alla somma di 25mila euro che l’Unione ha messo a disposizione.

I progetti dovranno riguardare le sfide dell’Agenda digitale locale dell’Unione adottata nel mese di novembre 2021, un documento che identifica le azioni utili da realizzare sul territorio per lo sviluppo del digitale. Ad esempio si potranno presentare progetti che riguardano la connettività per garantire più copertura internet al territorio, oppure il miglioramento dei servizi pubblici online per facilitarne le fruizione. Oppure potranno sostenere lo sviluppo delle competenze digitali nelle scuole e nelle comunità educanti o aiutare i cittadini più fragili all’utilizzo del digitale. Tutti i progetti dovranno avere un impatto e una ricaduta sul territorio di tutti e cinque i Comuni dell’Unione e un costo stimato non superiore a 12.500 euro e non inferiore a 3mila euro.

Nel primo incontro, condotto da Giulia Bertone e Michele Silva della cooperativa Pares, alcuni rappresentanti di associazioni, enti, istituzioni hanno dato avvio al percorso, che si comporrà di diverse fasi e cui altri cittadini e associazioni potranno aggregarsi a partire dal prossimo incontro in programma il 13 aprile alle 18. Si terrà online rivolto a tutti gli abitanti dell’Unione Val Nure Val Chero.