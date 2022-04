E’ morto l’imprenditore Montenet, il cordoglio del mondo agricolo

È mancato all’età di 88 anni Francesco Montenet, imprenditorie piacentino, molto noto nel settore primario per aver contribuito all’innovazione in ambito zootecnico e tra i primi ad investire con successo nel miglioramento genetico della propria mandria.

Associato affezionato a Confagricoltura Piacenza, Francesco Montenet, sino a pochi giorni prima della pandemia era solito recarsi personalmente e assiduamente nei diversi uffici dell’associazione.

“Sono commosso perché le nostre famiglie hanno in comune una parte di storia e sono legato da amicizia ai figli – dichiara Filippo Gasparini presidente di Confagricoltura – mi mancheranno i suoi incoraggiamenti paterni e affettuosi. In ogni occasione il discorso finiva immancabilmente sulle vacche da latte. Lui si lamentava scherzosamente con me di non aver più la stalla ed io di averla ancora dicendogli che lavoravamo sottocosto, ma al là di tutto condividevamo quella “sana malattia” che è la zootecnia. Esprimo alla famiglia il cordoglio mio personale e di tutta Confagricoltura Piacenza.Ci lascia un imprenditore stimato e una brava persona, nella nostra storia resta però il suo esempio per le generazioni future”.