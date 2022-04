Gragnanino, incendio in un’azienda agricola. Colonna di fumo visibile a distanza

Incendio nel primo pomeriggio di lunedì 11 aprile a Gragnanino. In base alle prime informazioni, le fiamme sono scaturite, per cause da chiarire, da un carro miscelatore all’interno di un’azienda agricola della zona. Nessuno è rimasto ferito. La colonna di fumo che si è elevata è ben visibile da chilometri di distanza, diverse le segnalazioni degli automobilisti in transito. Sul posto stanno intervenendo due squadre dei vigili del fuoco.

