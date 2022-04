Non ce l’ha fatta Bruno Bazzarini, il pedone investito a Castel San Giovanni

Purtroppo non ce l’ha fatta il pedone travolto sabato intorno a mezzogiorno in via Salvator Allende a Castel San Giovanni.

Si chiamava Bruno Bazzarini e aveva ottanta anni.

Era stato travolto da un furgone in prossimità del centro commerciale Basko. Era stato soccorso dai sanitari della pubblica Valtidone accorsi sul posto con un’autoambulanza e dal personale infermieristico del 118 con auto medica.

Constatate le gravissimi condizioni dell’uomo, era stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza del Parma soccorso. Il ferito è stato quindi adagiato su una barella e trasportato all’ospedale Maggiore, ricoverato nel reparto di rianimazione.

Vano ogni tentativo di salvarlo da parte dei medici, purtroppo il ferito è spirato poche ore dopo il ricovero.

Bruno Bazzarini era molto conosciuto a Castel San Giovanni dove gestiva attività commerciali nel settore dei tessuti.

