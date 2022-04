“Carenza di educatori nel Piacentino”. Parte un nuovo corso alla Cattolica

Mancano educatori nel territorio di Piacenza: figure fondamentali per quanto riguarda l’accompagnamento di anziani, bambini e disabili. L’offerta c’è, ma la domanda la supera e non permette di coprire tutte le posizioni necessarie. E’ l’allarme lanciato dalle cooperative sociali della nostra provincia. Una risposta arriva dall’università Cattolica di Piacenza, che nell’open day di oggi ha presentato la nuova laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria.