Croce Bianca riceve in regalo un impianto di depurazione per l’acqua

Un impianto di depurazione per avere acqua più buona e a chilometri zero, con tanto di borraccia personalizzata per ogni volontario. È il regalo che Decalacque ha voluto fare alla Pubblica Assistenza Croce Bianca di Piacenza. “Abbiamo deciso di donare questo impianto di depurazione che migliorerà le caratteristiche organolettiche dell’acqua già potabile dell’acquedotto – le parole dell’amministratore delegato di Decalacque Alessandro De Santis – e consentirà così a tutti gli operatori di avere acqua più buona a chilometri zero”. Un ulteriore aiuto dunque da parte della comunità a una Pubblica Assistenza che lavora costantemente per la cittadinanza. Come ha spiegato il presidente di Anpas Alessandro Miglioli infatti, “abbiamo un gruppo enorme di volontari, oltre 350, e ben 500 soci. Ci occupiamo di tutte le attività ancillari della sanità pubblica come il trasporto in emergenza e per le urgenze, trasporto di dializzati o di persone che subiscono incidenti stradali. Per fare tutto questo abbiamo bisogno dell’aiuto della collettività, visto che siamo appunto tutti volontari e non chiediamo nemmeno un euro, ma i costi ci sono lo stesso. Abbiamo infatti 24 mezzi, ambulanze che girano in continuazione per la città, nel momento del Covid per esempio abbiamo dovuto fare otto volte il giro del mondo pari a 360mila chilometri nel solo 2021, ma anche quest’anno non siamo stati da meno perché c’è sempre bisogno di aiuto”. I piacentini hanno mostrato vicinanza alla Pubblica Assistenza anche durante la manifestazione “Piacenza in Fiore”, terminata con un bilancio di donazioni più che positivo. “Voglio ringraziare tutti i cittadini di Piacenza – ha detto il consigliere Roberto Miravalle – con loro abbiamo voluto praticamente fare un abbraccio virtuale per chiedere un aiuto, al fine di poter continuare un’attività di pubblica assistenza a vantaggio di tutto il territorio, è stata una grande manifestazione di solidarietà”

