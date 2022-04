Frontale tra due auto a San Lorenzo di Castell’Arquato. Un ferito in gravi condizioni

E’ di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a San Lorenzo di Castell’Arquato. Lungo strada Castellana, per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate frontalmente. In seguito al violento impatto uno dei veicoli è finito nel canale a lato della carreggiata: il conducente ha rimediato gravi ferite ed è stato trasportato all’ospedale di Parma dall’elisoccorso. Sul posto, oltre a un’automedica del 118, anche i vigili del fuoco che hanno estratto dall’abitacolo la persona rimasta incastrata in seguito all’incidente.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà