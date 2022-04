Al Jolly2 presentato “Il fronte interno”, un viaggio nella povertà del nostro Paese

Al Jolly2 di San Nicolò, in una mattinata molto partecipata, la regista Paola Piacenza e il giornalista Domenico Quirico hanno presentato il loro documentario “Il fronte interno – Un Viaggio in Italia con Domenico Quirico”, un evento che fa parte del “Premio Cat 2022” organizzato dai Cinemaniaci: un film sul presente, sul quotidiano di un paese in sofferenza, una riflessione sulla politica, e anche un viaggio alla ricerca del reale e di quel che resta della nostra umanità, che ci riporta davanti agli occhi qualcosa che conosciamo ma che dovremmo avere sempre in mente.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà