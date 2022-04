Progetto fornaci candidato ai contributi Pnrr. Vale 1milione e 600mila euro

Ponte dell’Olio candida le antiche fornaci, monumento di archeologia industriale, come fulcro per una rivitalizzazione dell’intero borgo. L’amministrazione comunale ha colto l’opportunità dei bandi legati al Pnrr presentando al ministero della cultura (nell’intervento relativo all’attrattività dei borghi storici) il progetto di rigenerazione culturale e sociale “Agorà Fornaci”. Un progetto del valore complessivo di 1milione e 600mila euro che ambisce a recuperare integralmente il plesso delle Fornaci e ad attivare una serie di servizi culturali, turistici, commerciali, enogastronomici e sociali capaci di richiamare diversi target turistici sul territorio.

Il progetto è dettagliato, elaborato dall’architetto Fiorenzo Barbieri per la parte che riguarda i lavori e dall’amministrazione comunale in collaborazione con gli uffici per la parte relativa ai servizi da attivare.

I lavori prevedono il recupero integrale delle Fornaci, proseguendo nel completamento iniziato negli anni scorsi, mantenendo il più possibile le caratteristiche originarie – perché vincolato -, cercando di valorizzarlo. Nel caso di attribuzione del contributo (entro giugno si avrà l’esito delle valutazioni), nei locali verrebbe attivata una serie di servizi culturali, turistico-sportivi ed enogastronomici con diversi soggetti locali per far diventare il territorio un eco-museo.