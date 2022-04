Sentieri di storia e di paesaggio. Con Libertà “La Valle dell’Arda” di Sergio Efosi

Non è solo per escursionisti, ma anche per amanti del paesaggio. Perché di bellezze in questa vallata ce ne sono tante. Raccolte tutte in un nuova guida edita da Editoriale Libertà: “La Valle dell’Arda” di Sergio Efosi, con 21 escursioni con diversi itinerari inediti, 2 visite a luoghi di grande interesse storico-artistico e una breve “passeggiata” in un borgo di montagna, Vezzolacca.

Un invito a percorrere un territorio particolarmente ricco di emergenze ambientali, storiche e artistiche. Dove gli itinerari escursionistici si immergono in una natura e in un paesaggio in grado di stupire e affascinare.

Gli itinerari escursionistici sono stati tracciati e pensati da Efosi (che è anche autore delle foto) con Furio Ovali e selezionati tra i comuni di Castell’Arquato, Lugagnano, Vernasca e Morfasso, con brevi sconfinamenti nei comuni limitrofi di Bardi, Farini e Bettola.

Una guida alla portata di tutti. Nella pubblicazione, infatti, sono inserite anche escursioni facili che possono effettuare i meno allenati. Due le sezioni, la parte alta della valle e quella mediana.

Tutti i percorsi sono corredati da una mappa di facile consultazione e da una scheda sintetica con le caratteristiche principali degli itinerari: lunghezza, tempi di percorrenza, difficoltà, segnavia, acqua sul percorso, periodo consigliato.

La pubblicazione sarà in edicola con Libertà a partire da sabato 16 aprile al costo di 12,90 euro più il prezzo del quotidiano.

