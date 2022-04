Cinquantenne trovato senza vita nel prefabbricato davanti all’ospedale di Piacenza

Trovato senza vita – all’interno di un prefabbricato allestito da parte all’ospedale di Piacenza e utilizzato come sala d’aspetto aggiuntiva per garantire il corretto distanziamento durante l’emergenza pandemica – un piacentino di 46 anni senza fissa dimora che probabilmente era entrato nella struttura per ripararsi dal freddo e passare la notte al riparo.

L’uomo è stato ritrovato verso le due del mattino da alcuni clochard che hanno subito chiamato i soccorsi che – giunti sul posto – hanno tentato, purtroppo inutilmente, di rianimare il quarantaseienne. Nel luogo del ritrovamento sono intervenuti anche gli agenti di polizia, che hanno disposto gli accertamenti atti a comprendere le ragioni del decesso.