Startup innovative, i consigli ai futuri imprenditori in un incontro all’Isii Marconi

Studenti, giovani, aspiranti o futuri imprenditori. A loro era rivolto l’incontro di questa mattina “Le politiche per la promozione dello startup”, una bussola preziosa per aiutare gli studenti dell’Isii Marconi ad orientarsi in questo mondo variegato e ricco di opportunità. L’incontro ha fatto parte del mini-corso formativo “diritto del lavoro e dintorni” organizzato dall’Istituto in collaborazione con l’Università Cattolica e l’Ispettorato del Lavoro di Piacenza.