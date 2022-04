Studentesse trovano una borsetta e la consegnano agli agenti: dentro 2mila euro

Due ragazze, studentesse di 19 e 20 anni, hanno trovato nel parco di Villa Braghieri a Castel San Giovanni una borsetta contenente quasi duemila euro. Le due ragazze non hanno aperto subito la borsetta. Hanno aspettato qualche momento, nella speranza che qualcuno venisse a reclamarla, e quando hanno visto che nessuno si faceva vivo hanno chiamato gli agenti della polizia locale.

“Quando gli agenti hanno aperto la borsa ci hanno detto che c’erano così tanti soldi noi ci siamo spaventate” dicono le ragazze. Gli agenti, dopo una verifica, sono risaliti alla legittima proprietaria che è una signora non residente in città. La donna aveva dimenticato la borsa con i soldi nel parco e quando gli agenti l’hanno avvisata del ritrovamento ha tirato un comprensibile grosso sospiro di sollievo. Agli agenti ha chiesto di poter incontrare le due oneste ragazze per ringraziarle di persona.