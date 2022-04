In corso il recupero della cisterna ribaltata a Caorso, strada chiusa

Per consentire in sicurezza l’avanzamento delle operazioni di rimozione dell’autocisterna che si è ribaltata ieri a Caorso, Anas fa sapere che alle ore 12:00 di oggi viene chiusa temporaneamente al traffico la Statale 10 “Padana Inferiore” a Caorso (km 201), in provincia di Piacenza.

Per i veicoli leggeri viene disposta la deviazione sulla viabilità locale, in entrambe le direzioni di marcia; per i veicoli aventi massa superiore alle 3,5 tonnellate viene disposta – in direzione Cremona – l’uscita obbligatoria al km 194,200 per immissione sulla SP 587 mentre in direzione Piacenza viene disposta l’uscita obbligatoria al km 203 per immissione su SP 20.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità.