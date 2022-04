Impianti di riscaldamento accesi fino al 2 maggio. Il sindaco firma la proroga

E’ stata sottoscritta oggi, dal sindaco Patrizia Barbieri, l’ordinanza comunale che autorizza l’accensione degli impianti termici di riscaldamento sino al 2 maggio prossimo, derogando alla scadenza del 15 aprile prevista per le zone in fascia climatica “E” come Piacenza.

“La proroga – rende noto il Comune – stabilita tenendo conto della pandemia da Covid-19 tuttora in atto e della conseguente necessità prioritaria di tutelare la salute delle persone, nonché in virtù della variabilità climatica stagionale, consente pertanto il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di sette ore giornaliere, nella fascia tra le 5.00 e le 23.00, invitando la cittadinanza a limitare l’utilizzo del riscaldamento alle ore più fredde e ricordando l’obbligo di legge a non superare la temperatura di 18°C (più i due gradi di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili, mentre per gli altri immobili il tetto massimo è di 20°C (+ 2 °C di tolleranza)”.