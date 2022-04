Quarta dose prenotata, ma il centro vaccinale è chiuso. Ausl: “Un’incomprensione”

Si sono recati al centro vaccinale per ricevere la quarta dose anti Covid, ma hanno trovato i cancelli chiusi. Amara sorpresa ieri mattina per alcuni cittadini che si sono presentati all’ex arsenale spiegando di aver prenotato per l’inoculazione della quarta dose booster, partita mercoledì scorso per gli over 80 e le persone tra i 60 e i 79 anni con particolari patologie.

L’hub, in realtà, non era aperto. Per l’Ausl si è trattato di un’incomprensione. L’unico hub vaccinale aperto ieri era quello di Fiorenzuola, ha dichiarato l’azienda sanitaria. “Siamo spiaciuti per l’inconveniente, ma le ipotesi sono due: i cittadini potrebbero aver dato per scontato che si trattasse dell’arsenale, per una loro disattenzione, o potrebbe essere che alcuni di loro si sono presentati all’hub senza prenotazione, pensando ci fosse il libero accesso che la Regione, per questa prima settimana di vaccinazioni, non ha previsto”.

L’ARTICOLO SU LIBERTA’