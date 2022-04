Ciclista urtato all’incrocio tra via Roma e via Neve. Residenti: “Tratto pericoloso”

Un ciclista è rimasto coinvolto in un incidente con un bus all’incrocio tra via Roma e via Neve, a Piacenza. L’incidente è avvenuto stamattina, 16 aprile. L’uomo non ha riportato gravi ferite. Ma alcuni residenti della zona tornano a segnalare la pericolosità del tratto stradale: “In quel punto – dice qualcuno – c’è una scarsa visibilità. Il timore di scontri tra mezzi è quotidiano”.

