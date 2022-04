Travo: la Pubblica organizza corsi di primo soccorso per volontari e cittadini

La Pubblica assistenza e soccorso Val Trebbia organizza a Travo due incontri – rivolti ai cittadini – dedicati al primo soccorso da offrire a chi ha bisogno d’aiuto. Il primo appuntamento sarà il 22 aprile – alle ore 20.30 alla sala polivalente – con l’allergologa Maddalena Avitabile, che tratterà il tema delle allergie e delle reazioni allergiche nei bambini e negli adulti.

Gli incontri sono stati pensati prima di tutto come normale formazione per i volontari della Pubblica, che si appoggiano a professionisti sanitari: tanti e disparati sono infatti i casi da affrontare mentre si soccorre qualcuno in ambulanza. Vista l’utilità dell’argomento, la Pubblica ha deciso di estendere a tutta la cittadinanza – anche a chi non ha una formazione sanitaria – la possibilità di partecipare a questi incontri, che sono gratuiti. Dopo la dottoressa Avitabile, il prossimo incontro sarà il 27 maggio con il medico rianimatore Flavio Mazzocchi per parlare di problematiche respiratorie.