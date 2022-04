Forti raffiche di vento e grandine. Nel pomeriggio di oggi, il maltempo si è abbattuto su Piacenza. La pioggia di chicchi di ghiaccio – grossi come una noce – ha interrotto all’improvviso il clima soleggiato del sabato di Pasqua. Domani si prevede una giornata calda, con qualche nuvola. Da mercoledì tempo in peggioramento per l’arrivo di un ciclone da ovest.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà