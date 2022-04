Incidenti di Pasqua: auto fuori strada a Larzano, moto a terra a Rivergaro

Due incidenti in pochi minuti, fortunatamente senza gravi conseguenze, nel pomeriggio di Pasqua.

Il primo ha visto protagoniste due donne, uscite di strada nelle campagne di Larzano e finite nel canale. Sul posto sono arrivati la Pubblica Assistenza Valnure di Rivergaro e i vigili del fuoco, a parte la fiancata dell’auto praticamente distrutta non si sono registrati altri problemi.

Iniziale timore, ben presto svanito, anche per un motociclista caduto a Ponte Vangaro, sulla Statale 45. Anche in questo caso i soccorsi hanno constatato le buone condizioni dell’uomo.

In mattinata, a Lugagnano, un uomo è rimasto vittima di un malore mentre era al volante: l’auto ha sbandato ed è finita contro una vettura in sosta, subito sono scattati i soccorsi, purtroppo vani.