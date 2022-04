Senza documenti portato nel centro di accoglienza: afgano di 15 anni fugge

Due uomini sono stati avvistati – e in seguito segnali alle forze dell’ordine – da due operai della logistica, mentre erano intenti a scaricare materiale da un camion nei pressi di un’azienda di via Nadotti, a Piacenza.

Secondo i carabinieri che li hanno fermato i due uomini sarebbero profughi afgani e – al momento dei controlli – non avrebbero avuto con loro nessun tipo di documento. Uno dei due ha affermato agli agenti di aver compiuto quindici anni. Per questo i due afgani sono stati accompagnati in un centro di accoglienza per minori. Da lì, ieri mattina, il quindicenne è fuggito.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’