Ponte dell’Olio: 42enne investito da un’auto che non si è fermata per i soccorsi

Alle 16.00 di oggi pomeriggio, un quarantenne è stato investito da un’auto in via Genova a Ponte dell’Olio. L’uomo è stato urtato violentemente dallo specchietto del mezzo e, cadendo a terra, avrebbe sbattuto la testa.

Sul posto sono arrivati nell’arco di pochi minuti un equipaggio della Pubblica assistenza Val Nure e in seguito l’auto infermieristica del 118.

I sanitari hanno allertato l’elisoccorso che ha trasferito il 42enne all’ospedale Maggiore di Parma.

In corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il conducente dell’auto non si è infatti fermato dopo l’accaduto, lasciando sul posto lo specchietto con cui ha colpito l’uomo.